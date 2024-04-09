Lucid сократила выпуск электромобилей в I квартале на 28%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил поставки машин в первом квартале 2024 года на 13%, но сократил производство на 28%.

В январе-марте поставки компании составили 1967 электромобилей, производство - 1728. В четвертом квартале 2023 года Lucid поставила клиентам 1734 машины и произвела 2391.

Компания ставит целью увеличить выпуск машин в 2024 году до 9 тысяч единиц с 8428 в 2023 году.

За последние 12 месяцев капитализация Lucid Group упала на 68%.

Компания опубликует финансовую отчетность за первый квартал 6 мая.