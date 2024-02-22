Чистый убыток "Москвича" по РСБУ за 2023 г. вырос в 3,6 раза, до 8,6 млрд рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - АО "Московский автомобильный завод "Москвич" (бывшая площадка Renault) в 2023 году увеличило чистый убыток по РСБУ в 3,6 раза, до 8,6 млрд рублей, говорится в опубликованной отчетности компании.

Выручка предприятия выросла на 38,9%, до 59,2 млрд руб., себестоимость продаж - на 59,2%, до 57,5 млрд руб. Валовая прибыль составила более 1,6 млрд руб., упав на 74,6%.

Совокупный долг "Москвича" за прошлый год увеличился в 2,5 раза, до 42,6 млрд руб. Долгосрочные обязательства выросли вдвое, почти до 7 млрд руб., в частности, за счет роста на 5 млрд руб. показателя долгосрочных заемных средств. Краткосрочные обязательства возросли в 2,6 раза, до 35,6 млрд руб. За год компания привлекла почти 19,4 млрд руб. краткосрочных заемных средств и увеличила кредиторскую задолженность почти на четверть, до 24 млрд руб.

Выпускаемая на мощностях "Москвича" линейка автомобилей включает три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Как сообщал ранее "Автостат", за 2023 год "Москвич" отгрузил дилерам около 19 тыс. машин, из которых 15,3 тыс. автомобилей были реализованы покупателям.

Завод находится в паритетном управлении правительства Москвы и ПАО "КАМАЗ". Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в недавнем интервью "Ведомостям" говорил, что точка безубыточности "Москвича" достигается при сборке 40 тыс. автомобилей в год. При этом в 2024 году предприятие ориентируется на выпуск 30-35 тыс. штук.

На вопрос газеты о том, целесообразно ли "Москвичу" стремиться к выпуску заявленных ранее на 2024 год 50 тыс. автомобилей, Когогин ответил: "Нет - именно потому, что не нужно. Уровень безубыточности достигается на 40 тыс. автомобилей в год". Он добавлял, что китайский технологический партнер "Москвича" (концерн JAC) - "далеко не самая крупная автомобильная корпорация в Китае".