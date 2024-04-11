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Выпуск новой модели "Москвич 8" запланирован на конец 2024 года

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Производство и продажи кроссовера "Москвич 8" планируется начать до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" (...) До конца года планируется начать выпуск еще одной модели - кроссовера "Москвич 8", - приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале департамента транспорта столицы в четверг.

По словам заммэра, автомобиль подойдет для поездок по городу, а также для путешествий семьей. На сайте московского автомобильного завода "Москвич" сообщается, что модель представляет собой семейный семиместный автомобиль.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 года, через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка.

Максим Ликсутов Москвич Сергей Собянин Москва
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