Etsy увеличила квартальную выручку до рекорда при спаде чистой прибыли на 24%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. получила рекордную выручку в четвертом квартале 2023 года, однако сократила чистую прибыль на четверть, хуже ожиданий рынка, и дала слабый прогноз на текущий квартал.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $83,3 млн, или $0,62 в расчете на акцию, против $109,5 млн, или $0,77 в расчете на акцию, годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 4%, до $842,3 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль в размере $0,77 на акцию при выручке $828 млн.

Общий оборот торгов на площадке в минувшем квартале сократился на 0,7% в годовом выражении и составил $4 млрд.

Etsy ожидает, что в первом квартале оборот сократится на 1-3% в годовом выражении, однако отмечает "медленное начало квартала" и допускает снижение показателя на 4-6%. Компания ожидает умеренного роста выручки, аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $654 млн. В первом квартале прошлого года выручка составляла $640,9 млн.

В 2023 году чистая прибыль компании составила $307,6 млн против убытка в $694,3 млн годом ранее, выручка повысилась на 7,1%, до $2,75 млрд, оборот сократился на 1,2%, до $13,16 млрд.

Котировки акций Etsy на дополнительных торгах в среду упали на 8%. Капитализация компании за последние 12 месяцев рухнула на 41% и составляет $9,09 млрд.

Etsy - интернет-сайт для торговли между физлицами, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.