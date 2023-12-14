Etsy планирует сократить 11% штата

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американская онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. планирует уволить 225 сотрудников, что составляет около 11% штата.

Главный исполнительный директор компании Джош Сильверман заявил в письме сотрудникам, что рынок Etsy увеличился более чем вдвое с 2019 года, но текущая макросреда и конкурентные реалии требуют радикальных изменений, сообщает CNBC.

Компания проводит увольнения и стремится реструктурировать свой бизнес и оптимизировать расходы в условиях "очень сложной" макроэкономической и конкурентной среды, объявила компания в среду. После сокращения штат Etsy будет составлять около 1,77 тыс. человек, что соответствует численности персонала в начале 2022 года, но выше уровня 2020 года.

Реструктуризацию планируется завершить в первом квартале 2024 года.

Etsy обновила прогноз на четвертый квартал и теперь ожидает, что скорректированная рентабельность EBITDA будет составлять 27-28% по сравнению с ранее ожидавшимися 26-27%. Рост выручки может составить 2-3% относительно октября-декабря 2022 года.

Котировки акций Etsy в ходе предварительных торгов в четверг растут на 0,8%. Капитализация компании с начала текущего года упала на 29,9% (до $10,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил почти 41%.

Etsy - интернет-сайт для торговли между физлицами, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.