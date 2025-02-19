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Etsy увеличила выручку до рекорда в IV квартале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американская онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. получила рекордную выручку в четвертом квартале 2024 года, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль компании увеличилась более чем в 1,5 раза и составила $129,9 млн, или $1,03 в расчете на акцию, по сравнению со $83,3 млн, или $0,62 в расчете на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, чей прогноз приводит MarketWatch, ожидали, что чистая прибыль на акцию составит $0,93. В 2024 году Etsy выкупила часть акций, сократив их число до 12,2 млн.

Выручка компании повысилась на 1,2%, до $852,2 млн. Несмотря на достижение рекордного значения, показатель оказался ниже консенсус-прогноза $861,8 млн.

Общий оборот торгов на площадке в минувшем квартале сократился на 6,8% в годовом выражении и составил $3,7 млрд.

Etsy ожидает уменьшение оборота в первом квартале 2025 года на уровне предыдущего квартала.

В 2024 году чистая прибыль компании составила $303,3 млн, что на 1,4% ниже показателя 2023 года - $307,6 млн. Выручка увеличилась на 2,2%, до $2,8 млрд, оборот сократился на 4,4%, до $12,6 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Etsy упала на 25,7% - до $6,4 млрд.

Etsy - интернет-сайт для торговли между физлицами, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска.

Etsy США
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