Nestle в 2023 году сократила выручку на 1,5%, увеличила чистую прибыль на 21%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль на 21% и сократила выручку на 1,5%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом году она получила чистую прибыль в размере 11,2 млрд швейцарских франков ($12,77 млрд) против 9,3 млрд франков в 2022 году.

Выручка понизилась до 93 млрд франков по сравнению с 94,42 млрд франков год назад, главной причиной снижения стали негативные последствия изменений валютных курсов. В органическом выражении (без учета влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) показатель вырос на 7,2%.

Выручка Nestle в Северной Америке в минувшем году снизилась на 1,3% (до 26 млрд франков), в Европе - на 0,2% (до 19,1 млрд франков), в странах Азии, Африки и Океании - на 5,2% (до 17,52 млрд франков), в Китае - на 5,9% (до 5,04 млрд франков). В Латинской Америке выручка увеличилась на 3,2%, до 12,2 млрд франков.

Продажи кофе и кофемашин Nespresso сократились на 1,2% и составили 6,37 млрд франков.

В сегменте продуктов питания (Nestle Health Science) доходы понизилась на 1,6%, до 6,5 млрд франков.

По итогам 2024 года компания ожидает органический рост выручки примерно на 4% при прогнозе рынка в 4,7%.

Капитализация компании за последний год снизилась на 10%, до 260 млрд франков, в то время как швейцарский фондовый индекс SMI за этот период прибавил 1,6%.

Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nestle, Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 275 тыс. человек, работающих на 344 заводах в 77 странах.