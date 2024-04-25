Nestle в I квартале сократила выручку на 5,9%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, в первом квартале 2024 года сократила выручку на 5,9% - до 22,092 млрд швейцарских франков ($24,14 млрд) с 23,47 млрд франков годом ранее.

Органический рост продаж (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) составил 1,4%. При этом компания увеличила цены на свои товары в среднем на 3,4%.

Аналитики в среднем ожидали органического роста продаж на 2,9%, сообщается в консенсус-прогнозе, подготовленном самой компанией.

Выручка Nestle в Северной Америке в январе-марте уменьшилась на 7,7% (до 5,82 млрд франков), в Европе - на 5% (до 4,64 млрд франков), в странах Азии, Африки и Океании - на 9,4% (до 4,24 млрд франков), в Китае - на 5,9% (до 1,23 млрд франков). При этом в Латинской Америке она выросла на 1,5% (до 3,07 млрд франков).

Продажи кофе и кофемашин Nespresso сократились на 4,1% и составили 1,5 млрд франков.

В сегменте продуктов питания (Nestle Health Science) доходы снизились на 6,6% - до 1,51 млрд франков.

По итогам 2024 года компания по-прежнему планирует зафиксировать органический рост выручки примерно на 4%.

С начала 2024 года капитализация Nestle упала более чем на 20% (до 246 млрд франков), в то время как швейцарский фондовый индекс SMI поднялся на 1,4%.

В портфеле компании больше 2000 брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 275 тысяч человек.