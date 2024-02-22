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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро
Фото: Heinz-Peter Bader/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Объем активов австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), находящихся на счетах "С", составляет почти 500 млн евро, следует из годового отчета группы.

"В России размещены финансовые активы амортизированной стоимостью 477 млн евро, представляющие собой выплаты эмитентов локальных долговых инструментов, которые в настоящее время не могут быть перечислены иностранным инвесторам из-за существующих санкций США и ЕС и поэтому хранятся в российском Агентстве по страхованию вкладов", - говорится отчете.

В ноябре 2023 года группа оценивала стоимость этих активов в 396 млн евро.

Эти средства недоступны для головного офиса, отмечает RBI.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года, по оценке Банка России, превышал 280 млрд рублей. Это был единственный раз, когда Банк России раскрывал эти данные, с тех пор регулятор их не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей.

Raiffeisen Bank RBI Банк России АСВ ЕС США НРД
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