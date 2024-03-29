ЦБ РФ внес изменения в режим счетов типа "С"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России внес изменения в решение о режиме счетов типа "С" для минимизации рисков проведения по ним необоснованных списаний средств и ценных бумаг.

Согласно сообщению регулятора, в частности, исключается возможность перевода средств между счетами типа "С" разных лиц, а также возможность списания/зачисления бумаг, если соответствующая операция сопровождается переходом прав.

При этом возможность перевода средств, принадлежащих одному и тому же лицу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​, между разными счетами "С" сохраняется.

Кроме того, теперь нельзя приобрести корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, которые публично размещаются или уже обращаются на организованных торгах, за счет средств на счетах "С", за исключением случаев, когда имеется соответствующее разрешение, выданное до 29 марта 2024 года включительно.

Счета типа "С" были введены весной 2022 года, на них, в том числе блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам.