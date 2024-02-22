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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Биткойн дорожает на сильной отчетности Nvidia, торгуется у $51,6 тыс.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн умеренно дорожает в четверг после того, как сильная отчетность Nvidia Corp. улучшила настроение инвесторов по отношению к рисковым активам.

Курс биткойна в 14:10 по московскому времени поднимается на 1,3% и составляет $51 632, согласно данным CoinDesk. Цена криптовалюты выросла вдвое за последние полгода.

Динамика курсов криптовалют часто коррелирует с другими рисковыми активами, главным образом с акциями, отмечает издание Barron's. Тем временем накануне после закрытия рынка в США производитель графических процессоров Nvidia Corp. отчитался о многократном росте чистой прибыли и выручки по итогам минувшего квартала и дал позитивный прогноз на будущее. Акции компании в ходе предварительных торгов в четверг дорожают на 12%.

"Рекордная выручка Nvidia и позитивный прогноз могут оказать поддержку биткойну в ближайшей перспективе, - сказал аналитик криптовалютной биржи Bitbank Юя Хасегава. - Курс биткойна уже восстановился примерно до $52 тыс., однако консолидация может продолжиться. Рост фондового рынка США может повысить курс биткойна, однако уровень сопротивления в районе $53 тыс. преодолеть будет сложно".

Nvidia CoinDesk США
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