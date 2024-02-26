ЕЦБ по-прежнему считает биткойн непригодным для расчетов и инвестиций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн непригоден ни как средство платежа, ни как инвестиция, считают генеральный директор департамента рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и советник этого департамента Юрген Шааф.

Подобные заявления прозвучали в связи с одобрением в январе Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США запуска первых ETF, инвестирующих напрямую в эту криптовалюту.

"Для адептов [биткойна] официальное одобрение подтверждает, что инвестиции в биткойн безопасны, а предшествующее ралли - доказательство [его] безудержного триумфа, - пишут Биндзайль и Шааф в блоге ЕЦБ. - Мы не согласны ни с одним из этих утверждений и скажем еще раз, что справедливая стоимость биткойна по-прежнему равна нулю".

По их словам, даже в Сальвадоре, где биткойн признан законным средством платежа и где гражданам бесплатно выдали биткойны на $30, он не получил широкого применения в этом качестве. Расчеты биткойнами остаются медленными, неудобными и дорогими и за пределами так называемого даркнета - скрытой части интернета, используемой для преступной деятельности, - практически не производятся, пишут они.

Инвесторам, в свою очередь, биткойн не приносит ни денежного потока (в отличие от недвижимости), ни дивидендов (в отличие от акций), и его нельзя продуктивно использовать (в отличие от сырьевых товаров), отмечают Биндзайль и Шааф.

"Для общества возрождение на рынке биткойна цикла, в котором за мощным ростом следует взрыв "пузыря", - ужасная перспектива, - пишут представители ЕЦБ. - И косвенный ущерб будет огромным, включая ущерб природе (в связи с высоким энергопотреблением, необходимым для создания биткойнов, - ИФ) и итоговое перераспределение богатства в ущерб менее просвященным".

В ноябре 2022 года Биндзайль и Шааф выступали с аналогичной критикой этой криптовалюты.

За последний год биткойн подорожал более чем вдвое.