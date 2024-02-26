Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

ЕЦБ по-прежнему считает биткойн непригодным для расчетов и инвестиций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн непригоден ни как средство платежа, ни как инвестиция, считают генеральный директор департамента рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и советник этого департамента Юрген Шааф.

Подобные заявления прозвучали в связи с одобрением в январе Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США запуска первых ETF, инвестирующих напрямую в эту криптовалюту.

"Для адептов [биткойна] официальное одобрение подтверждает, что инвестиции в биткойн безопасны, а предшествующее ралли - доказательство [его] безудержного триумфа, - пишут Биндзайль и Шааф в блоге ЕЦБ. - Мы не согласны ни с одним из этих утверждений и скажем еще раз, что справедливая стоимость биткойна по-прежнему равна нулю".

ЭкономикаБиткойн дорожает на сильной отчетности Nvidia, торгуется у $51,6 тыс.Читать подробнее

По их словам, даже в Сальвадоре, где биткойн признан законным средством платежа и где гражданам бесплатно выдали биткойны на $30, он не получил широкого применения в этом качестве. Расчеты биткойнами остаются медленными, неудобными и дорогими и за пределами так называемого даркнета - скрытой части интернета, используемой для преступной деятельности, - практически не производятся, пишут они.

Инвесторам, в свою очередь, биткойн не приносит ни денежного потока (в отличие от недвижимости), ни дивидендов (в отличие от акций), и его нельзя продуктивно использовать (в отличие от сырьевых товаров), отмечают Биндзайль и Шааф.

"Для общества возрождение на рынке биткойна цикла, в котором за мощным ростом следует взрыв "пузыря", - ужасная перспектива, - пишут представители ЕЦБ. - И косвенный ущерб будет огромным, включая ущерб природе (в связи с высоким энергопотреблением, необходимым для создания биткойнов, - ИФ) и итоговое перераспределение богатства в ущерб менее просвященным".

В ноябре 2022 года Биндзайль и Шааф выступали с аналогичной критикой этой криптовалюты.

За последний год биткойн подорожал более чем вдвое.

ЕЦБ биткойн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АСВ выявило в Киви банке около 9,3 млн электронных кошельков

АСВ выявило в Киви банке около 9,3 млн электронных кошельков

Катар нарастит мощности по производству СПГ на 85% к концу десятилетия

Катар нарастит мощности по производству СПГ на 85% к концу десятилетия

Совет директоров SFI предложил акционерам погасить 55% акций компании

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году

Холдинговая компания TCS Group редомицилирована в Россию

Brent подешевела до $81,33 за баррель

De Beers в 2023 году сократила EBITDA почти в 20 раз

Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился

Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился

Президент Республики Сербской сообщил о намерении увеличить закупки российского газа

Костин назвал беспочвенными выдвинутые в его адрес обвинения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });