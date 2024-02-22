Nvidia увеличила чистую прибыль почти в девять раз в IV финквартале

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp., одна из самых дорогих и быстрорастущих компаний мира, многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее.

Как сообщается в пресс-релизе Nvidia, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 января, составила $12,3 млрд, или $4,93 в расчете на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или 57 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $5,16 на акцию.

Выручка взлетела до $22,1 млрд с $6,05 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $4,59 на акцию при выручке в $20,4 млрд.

Подразделение дата-центров компании нарастило выручку в минувшем квартале более чем в пять раз, до $18,4 млрд против прогноза аналитиков в $17 млрд. Выручка игрового бизнеса повысилась на 56% и составила $2,9 млрд (прогноз - $2,7 млрд).

Nvidia планирует в первом финквартале получить выручку в районе порядка $24 млрд, тогда как консенсус-прогноз предполагает $22,2 млрд.

Компания не дает более долгосрочных прогнозов, однако глава Nvidia Дженсен Хуан отметил наличие "отличных условий для непрерывного роста" в ближайшие два календарных года и после этого.

Котировки акций Nvidia подскочили на 9,1% на дополнительных торгах в среду. Капитализация компании за последний год взлетела почти в три раза, до $1,72 трлн, благодаря популярности технологий искусственного интеллекта, которые активно используют её чипы.