Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций SFI из-за роста цены

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций SFI в период с 15:10 до 15:40 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании составила 1268,6 рубля за штуку (+20,8% к закрытию торгов 21 февраля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 15:10 составил 2,161 млрд рублей.

SFI Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции против судовладельцев из Турции, ОАЭ и Швейцарии

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Boeing сменит руководителя программы самолетов серии 737

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сбоями в работе приложения и онлайн-банка

Российские рыбаки в 2025 году могут остаться без квот на мойву, путассу и морского окуня. Обзор

Российские рыбаки в 2025 году могут остаться без квот на мойву, путассу и морского окуня. Обзор

Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах "Распадской"

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });