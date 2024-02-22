"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций SFI из-за роста цены

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций SFI в период с 15:10 до 15:40 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании составила 1268,6 рубля за штуку (+20,8% к закрытию торгов 21 февраля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 15:10 составил 2,161 млрд рублей.