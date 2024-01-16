Акционер SFI редомицилировался с Кипра в российский САР
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью "Лэнбури".
Соответствующая запись была внесена в реестр САР 15 января.
До редомициляции компания Lanbury trading ("Лэнбури трейдинг") была зарегистрирована на Кипре.
"Лэнбури" владеет 18,6% в SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции"), следует из материалов инвестиционного холдинга за 2022 год.
ПАО "ЭсЭфАй" – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".