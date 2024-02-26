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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Акции SFI подорожали на 15% на новостях о планах погашения 55% бумаг

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Акции SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") утром в понедельник подорожали более чем на 15% и обновили свой максимум на новостях, что совет директоров предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций, о чем сообщается в пресс-релизе инвестхолдинга.

На "Московской бирже" к 10:13 акции SFI дорожали до 1300 рублей (+15,3%), объем торгов превысил 0,6 млрд рублей.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля. Его повестка также включает вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 штуки).

Цена выкупа акций может составить 767,2 рубля за штуку, сообщила компания.

SFI Московская биржа
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