Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России

В санкционный список Евросоюза против РФ вошли 106 физлиц и 88 структур

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в пятницу утвердил 13-й пакет ограничительных мер в отношении России, говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

Отмечается, что санкции вводятся за "действия, направленные на подрыв или создание угроз территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Евросоюз включил в новый санкционный пакет против России 106 физических лиц и 88 структур.

Совет Евросоюза постановил, что ограничения в области импортно-экспортного контроля в рамках 13-го пакета санкций против России распространяются на некоторые компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

Как сообщается в коммюнике Совета ЕС, "на них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

По оценке Евросоюза, компании этих стран "поддерживают российский военно-промышленный комплекс" и "участвуют в обходе торговых ограничений".

"Сегодня мы продолжили усиливать ограничительные меры против российского военного и оборонного секторов, а также предприятий в третьих странах, которые обеспечивают поставки оборудования", - приводятся в заявлении слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.