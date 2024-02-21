ЕС в рамках 13-го пакета санкций введет меры против трех компаний из КНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций введет ограничения против нескольких иностранных компаний, сообщает в среду издание The Financial Times со ссылкой на документ ЕС, с которым оно ознакомилось.

"Санкции нацелены на три компании в материковой части Китая и одну - в Индии", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации издания, санкции затронут "юрлица на Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане".

Отмечается, что речь идет о "торговых ограничениях" в отношении этих юрлиц, так как, согласно Брюсселю, они были задействованы в поставках оборудования, в частности электроники и микрочипов, которые Россия использует в военно-промышленной сфере.

Ранее сообщалось, что постпреды ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. Он добавил, что ЕС также введет меры в отношении оборонного и военно-технического секторов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы в свою очередь сообщало, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, используемых российскими оборонными компаниями.

Помимо этого, в Брюсселе предложили ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов. По информации западных СМИ, в ЕС также выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.