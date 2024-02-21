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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ

Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ
Фото: Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды Евросоюза в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

"Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. (...) Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят к 24 февраля", - говорится в сообщении председательства в соцсети X.

19 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Портал EU Observer сообщал, что под новые санкции могут попасть 193 физических и юридических лица.

Агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы в свою очередь сообщало, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, используемых российскими оборонными компаниями.

Помимо этого, в Брюсселе предложили ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов. По информации западных СМИ, в ЕС также выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

ЕС Совет ЕС Бельгия
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