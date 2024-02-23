Гендиректоры "Юнипро" и "Форвард энерго" включены в санкционный список OFAC

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректоры ПАО "Юнипро" Василий Никонов и ПАО "Форвард энерго" (бывший "Фортум") Вячеслав Кожевников включены в санкционный список OFAC, следует из сообщения американского ведомства.

В конце апреля 2023 года президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум".

В качестве временного управляющего было определено Росимущество. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе.

На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти". В "Юнипро" - топ-менеджер "Роснефти" Василий Никонов.

По итогам I квартала 2023 года Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности. В Uniper также заявляли, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.