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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Совет директоров "Юнипро" рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в раскрытии компании.

Годовое собрание акционеров "Юнипро" пройдет 21 июня в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 27 мая.

Действующая дивидендная политика "Юнипро" предусматривала выплату акционерам по 20 млрд рублей в 2021-2022 годах. Эта же сумма была установлена как ориентир на 2023-2024 годы. Компания планировала информировать акционеров о перспективах выплат в этот период.

Тем не менее, последний раз акционеры "Юнипро" получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 12 млрд рублей.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт. Германский энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.

Uniper Юнипро Германия Росимущество
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