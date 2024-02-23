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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

США вводят антироссийские санкции против почти 600 человек и компаний

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США в пятницу, 23 февраля, внесли в санкционные списки по России около 500 физических и 90 юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, в том числе содействуют получению в будущем дополнительных доходов РФ от энергоресурсов, говорится в пресс-релизе американского Минфина.

В частности, санкции вводят в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, "участвует в поддержке работы над будущими источниками доходов от энергетики в России, (...) а также содействии уклонению от санкций и их обходу".

Уточняется, что среди попавших под санкции сотни компаний в РФ, связанных с оборонным сектором и другими важнейшими секторами. Ограничительные меры в рамках борьбы против обхода санкций ввели в отношении структур из разных частей света - Европы, Азии, Ближнего Востока.

Вашингтон США
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