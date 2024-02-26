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Nokia ускорит достижение чистых нулевых выбросов на 10 лет

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. планирует достичь нулевого чистого показателя выбросов парниковых газов (net zero) к 2040 году, пишет MarketWatch.

Ранее компания рассчитывала сделать это к 2050 году.

При этом Nokia дополнительно ускорит декарбонизацию собственной деятельности. До этого она заявляла о намерении сократить прямые (Scope 1) и косвенные (Scope 2 и 3) выбросы вдвое к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

В рамках усилий по снижению выбросов компания сосредоточится на таких сферах, как разработка продукции, инновационная деятельность, низкоуглеродное электричество, энерго- и материалоэффективность, а также удаление углекислого газа из атмосферы.

Nokia Финляндия
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