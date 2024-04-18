Nokia увеличила квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 52% и снизил выручку на 20%, при этом прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 438 млн евро против 289 млрд евро годом ранее. Сопоставимая операционная прибыль выросла на 25%, до 597 млн евро.

Квартальная выручка Nokia сократилась до 4,67 млрд евро с 5,86 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 347 млн евро при выручке в 4,97 млрд евро.

Выручка подразделения Nokia в сфере сетевой инфраструктуры упала на 26%, в сфере оборудования для мобильных сетей связи - на 39%, в сегменте "облачных" решений - на 14%.

Компания подтвердила прогноз на 2024 год и по-прежнему ожидает получить сопоставимую операционную прибыль в размере 2,3-2,9 млрд евро.

С начала года капитализация Nokia выросла на 4%, до 17,7 млрд евро.