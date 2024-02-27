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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В России в жилых домах пора заменить 78% лифтов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В жилом фонде России нуждаются в замене больше 78% лифтов, заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько на заседании Общественного совета при ведомстве.

"Сегодня лифтовое хозяйство в стране - это 545 тысяч лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4%, это в жилом фонде. Из них 40% находятся в управлении региональных операторов капремонта и 38,4% - на специальных счетах", - сказал он.

По его словам, ежегодно в стране заменяют в среднем по 15 тысяч лифтов.

Осенью 2023 года председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин сообщал, что по проекту ускоренной замены в стране обновили 32 736 лифтов. Комиссия по лифтовому хозяйству инициировала проект по ускоренной замене лифтов в 2016 году. В нем участвуют 50 регионов страны. Сообщалось, что в замену лифтов вложили уже почти 93 млрд рублей.

Минстрой Алексей Ересько Сергей Степашин
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