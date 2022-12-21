Более 2,2 тыс. лифтов заменили в жилых домах Москвы в 2022 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 2,2 тысяч лифтов обновлены в жилых домах столицы в ходе реализации региональной программы капремонта в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В этом году в рамках региональной программы капремонта заменили более 2,2 тыс. лифтов в многоквартирных домах", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что больше всего лифтов обновили в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах.

По словам заммэра, при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тыс. лифтов в жилых домах", - напомнил Бирюков.

Он добавил, что все установленные в столичных домах лифты включены в программу с указанием конкретных сроков замены.