Рынок акций РФ умеренно просел вместе с нефтью в ожидании драйверов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник незначительно просел по индексам вместе с нефтью (цена Brent опустилась к $82,3 за баррель) после активного роста в начале недели на оптимизме в отношении умеренного санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи проторговывает район 3210 пунктов после утреннего роста к 3225 пунктам, динамика цен blue chips смешанная; во "втором эшелоне" продолжается ралли бумаг SFI к новым максимумам на ожиданиях погашения 55% акций компании.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3209,28 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1096,33 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 92,22 рубля (-0,15 рубля).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле обратили внимание на обсуждение западными странами возможности направления своих военных на Украину. По его словам, появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с РФ и эскалации ситуации.

Тем временем, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Дне предпринимательства на выставке "Россия" во вторник заявил, что экономика РФ в ближайшие три года будет расти темпами чуть выше 2%, в дальнейшем ее рост ускорится ближе к 3%.

Также Белоусов отметил, что прогноз МВФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 2,6% не является излишне оптимистичным, рост "вполне спокойно" может превысить 2%.

Подешевели "префы" "Мечела" (-4,6%), "Транснефти" (-1,7%), акции "Роснефти" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,2%), "Норникеля" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+2,2%), "АЛРОСА" (+1,7%), расписки OZON (+1,5%), "Московской биржи" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Магнита" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,5%), Сбербанка (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%).

Показатель OIBDA "Ростелекома" в 2024 году превысит 300 млрд рублей, заявил президент компании Михаил Осеевский. Также компания ставит цель по увеличению выручки до 1 трлн рублей, сроки достижения этого показателя пока обсуждаются, сказал Осеевский в ходе вебкаста для инвесторов и аналитиков.

Также "Ростелеком" планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжить этот опыт, сообщил Осеевский.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи в начале недели отыграл 3200 пунктов и пытается закрепиться на этом рубеже, среднесрочный восходящий тренд остается актуальным. Рост российского рынка активизировался после того, как не подтвердились предположения относительно содержания нового пакета ограничений со стороны США и ЕС. Во вторник рост сдерживается укреплением рубля, снижающейся нефтью, а также умеренно-негативной динамикой на глобальных рынках.

В фокусе внимания инвесторов на этой неделе будет отчетность Сбербанка за 2023 год по МСФО и выступление главы Сбера Германа Грефа, напомнил аналитик.

Нефть Brent топчется в чуть выше $82 за баррель, на рынке сохраняется неуверенность в спросе в условиях повышенной процентной ставки в США, что подогревает "медвежьи" настроения. В этом свете нефтетрейдеры продолжат следить за динамикой показателей инфляции и ВВП США, от которых будет зависеть дальнейшее движение котировок сырья. Однако данные опасения пока компенсируются геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, которая может вызвать перебои с поставками нефти. Данный фактор удерживает котировки от более значительного снижения, считает Капустянский.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру отступил от внутридневных максимумов и района краткосрочных сопротивлений, ожидая новых драйверов движения.

Акции "Группы ЛСР" (+4,2%) во вторник продолжили рост, поддерживаемый надеждами на высокие дивиденды по итогам 2023 года, и достигли максимума с февраля 2021 года. "Ростелеком" накануне представил позитивные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2023 год: квартальная выручка компании увеличилась на 9% г/г, а чистая прибыль упала на 52% г/г (до 1,88 млрд руб.), при этом по итогам года чистая прибыль увеличилась на 20% г/г (до 42,3 млрд руб.). Во вторник менеджмент компании на конференции озвучил планы по ежегодному увеличению дивидендов, проведению IPO "дочки" во второй половине года и достижению выручки в 1 трлн руб. (против 707 млрд руб. в 2023 году). Оценку текущей стоимости компании менеджмент считает все еще недостаточно справедливой, а дивиденды планирует обсудить весной, отмечает аналитик.

Обыкновенные акции "Ростелекома" (90,17 рубля) достигли максимума с ноября 2021 года, котировки развивают долгосрочное восстановление от минимумов и находятся далеко от исторического пика 350,05 руб., достигнутого в апреле 2009 года. Данный фактор подчеркивает теоретический потенциал роста компании в случае успешного развития бизнеса. Пока же акции выглядят как краткосрочно, так и среднесрочно перекупленными, но при сохранении дивидендных ожиданий в ближайшие недели вполне могут стремиться к более близким пикам 2021 года, в район 112 руб. Важные среднесрочные поддержки в случае начала нисходящей коррекции расположены у 80,40 руб. и 74 руб., считает Кожухова.

Продолжает падение расписок Qiwi (-3,3%) после их исключения из расчетов индексов Мосбиржи, а также новостей о вынужденном сокращении или отсрочке обратного выкупа бумаг, если покупатель активов группы в РФ не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Киви банком. Акции "Мечела" и ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,2%) находятся под давлением объявленных ранее санкций США и Великобритании.

На зарубежных фондовых площадках во вторник продолжается консолидация перед выходом инфляционных данных по Европе и США позже на неделе. Индексы МосБиржи и РТС отступили вниз от района сопротивлений 3220 и 1110 пунктов, что указывает на преждевременность расчетов на развитие краткосрочного роста. На рынке РФ пока присутствует неуверенность, но потенциальные дивидендные имена все еще пользуются повышенным спросом, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, после ударного роста в начале недели рынок акций РФ ищет новые драйверы и вектор движения.

Акции SFI второй день подряд поднимаются на фоне новостей про IPO "Европлана" (компания на 100% принадлежит холдингу SFI) и предстоящего ВОСА по поводу погашения 55% акций. Организаторы первичного размещения оценили лизинговую компанию "Европлан" в 140 млрд рублей.

Акции "АЛРОСА" дорожают благодаря сообщению Минфина России о работе над укреплением партнерских связей и развитием новых рынков сбыта. Это особенно актуально в свете того, что с начала этого года начали действовать ограничения со стороны G7 по импорту российских алмазов, отмечает аналитик.

Депозитарные расписки Qiwi продолжают дешеветь из-за отзыва банковской лицензии у Киви банка, несмотря на запрет коротких продаж (short) со стороны ЦБ РФ. Желающих их купить на рынке нет. Остаются под давлением акции "Совкомфлота" (-1,7%) и ПАО "Группа компаний ПИК". Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 27 февраля - диапазон 3200-3270 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1040-1130 пунктов, считает Чернов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для агрессивных покупок с начала недели стала санкционная тема: ограничения коснулись ряда компаний и оказались для них не критическими. По ряду эмитентов, таких как "Южуралзолото" и "ПИК", они были и вовсе бессмысленными. Более болезненными санкции будут для "Совкомфлота", но наверняка компания прорабатывала такой вариант и у нее есть разработанные заготовки на этот случай, считает эксперт.

Внешний фон во вторник можно назвать позитивным. Нефть так и не стала тестировать на прочность поддержку $80 за баррель, котировки сохраняют "боковик" с границами $80-83 за баррель, но шансов на выход "черного золота" из данного коридора больше вверх, чем вниз, полагает Антонов.

Индексу МосБиржи в случае коррекционного отката важно удержать отметку 3200 пунктов, чтобы в дальнейшем оттолкнуться от нее для движения к мощному сопротивлению 3280 пунктов. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и сценарий повторной попытки пойти в сторону 3000 пунктов, но это пока видится маловероятным, считает представитель компании "Алор брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), также консолидируются Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX изменились в пределах 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,1-0,2%).

Потребительские цены в Японии в январе выросли на 2,2% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с марта 2022 года. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились на 2%. В результате инфляция опустилась до целевого уровня Банка Японии в 2% после того, как на протяжении 21 месяца подряд она превышала его. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения этого показателя на 1,8%, по данным Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 на новости об ослаблении инфляции достиг исторического максимума, однако затем скорректировался вниз.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены скорректировались после роста.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $82,3 за баррель (-0,3% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $77,41 за баррель (-0,2% и +1,4% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и усилия ОПЕК+ по ограничению предложения, тогда как давление на котировки оказывает рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, включая США.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что нефть будет торговаться в коридоре $70-90 за баррель в краткосрочной перспективе, эксперты Bank of America видят границы этого коридора у отметок в $60 и $80 за баррель.

Повышение предложения нефти в этом году замедлится по сравнению с прошлым годом, полагает Международное энергетическое агентство.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (-3,7%), расписки Qiwi (-3,3%), "АГ Кристалл" (-3,3%), "Детского мира" (-3%), "Якутскэнерго" (-2,9%), ПАО "Россети Кубань" (-2,8%), ПАО "Наука-Связь" (-2,8%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,4%).

Совет директоров "Распадской" (-1,2%) на заседании, которое запланировано на 29 февраля, рассмотрит вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года, говорится в сообщении угольной компании.

Выросли акции SFI (+26,3%, до 1727,6 рубля) при рекордном объеме торгов в 10,51 млрд рублей.

Акции SFI накануне подскочили на 21,3% на новостях, что совет директоров предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля. Его повестка также включает вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 шт.). Цена выкупа акций может составить 767,2 рубля за штуку, сообщила компания.

Также подросли во вторник акции "ТГК-2" (+7,9% и +15,8% "префы"), "СПБ биржи" (+5,8%), ПАО "Россети Волга" (+5,5%), "ТГК-14" (+5,4%), ПАО "Евротранс" (+4,4%), "Русснефти" (+4,3%), ПАО "Центральный телеграф" (+4,2%), "Группы ЛСР" (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 45,47 млрд рублей (из них 7,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 2,86 млрд рублей на акции "Яндекса").