Qiwi предупредила о возможных рисках для buyback на фоне потери лицензии Киви банка

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Qiwi может сократить или отложить обратный выкуп своих акций в случае невыполнения покупателем российских активов обязательств по их оплате на фоне отзыва лицензии у Киви банка, говорится в сообщении группы.

Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. Ранее сообщалось, что денежные средства, полученные от сделки, группа направит на развитие международного бизнеса и на buyback акций.

"Учитывая, что, как было объявлено ранее, компания предполагает использовать доходы от сделки для финансирования обратного выкупа, любое потенциальное невыполнение платежа покупателем окажет немедленное негативное влияние на способность компании финансировать обратный выкуп. В случае неисполнения обязательств по платежам компания будет вынуждена сократить buyback или отложить его до разрешения ситуации с взыскиваемой дебиторской задолженностью по сделке", - говорится в сообщении группы.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. ЦБ также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".