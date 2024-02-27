"Транспортные системы" видят риски в выкупе бывшего промпарка "Тролзы"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Производственная компания (ПК) "Транспортные системы" планирует продолжать работу на площадке бывшего промпарка обанкротившегося ЗАО "Тролза" (Энгельс, Саратовская область) в качестве арендатора, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Дубровкин.

"Мы ведем сейчас переговоры, там не все так благополучно с юридической точки зрения, поэтому на сегодня выкупать площадку - большие риски для наших клиентов. Продолжаем работать в аренде. Мы поддерживаем арендуемые нами помещения в работоспособном состоянии. То есть выпускаем продукцию, но каких-то больших инвестиций (в площадку - ИФ) пока нет, говорить о них преждевременно", - сказал Дубровкин.

Сейчас три из четырех арендуемых помещений на площадке признанного банкротом АО "УК частный промышленный парк Тролза" (АО "УК ЧПП Тролза"), где ПК "Транспортные системы" ведет производство троллейбусов, является спорными. Их продажу в составе имущественного комплекса в рамках банкротства промпарка пытался заблокировать в суде конкурсный управляющий ЗАО "Тролза" - бывшего собственника промплощадки.

Арбитражный суд Саратовской области принял заявления о признании недействительными сделок купли-продажи этих помещений, заключенных между "Тролзой" и одноименным промпарком в 2019-2020 годах, однако отказал во введении обеспечительных мер.

Рассмотрение заявлений о признании сделок недействительными назначено судом на 14 марта.

Торги по продаже всех объектов недвижимости имущественного комплекса промпарка площадью 27,6 тыс. кв. м назначены на 29 февраля, начальная цена лота, в который также входит ряд сооружений - 238,5 млн рублей. Земельный участок под производственным комплексом арендован у муниципалитета.

АО "УК ЧПП Тролза" было признано банкротом в сентябре 2022 года.

ЗАО "Тролза" и АО "УК ЧПП "Тролза" являются аффилированными лицами, что установлено судом в рамках дела о банкротстве первого из этих двух обществ, а сделки по продаже недвижимого имущества в пользу второго "имеют признаки оспоримых". Они могут быть опротестованы, уведомлял конкурсный управляющий УК ЧПП "Тролза" перед объявлением торгов.

Арбитражный суд Саратовской области признал ЗАО "Тролза" банкротом в декабре 2023 года. Кредитором "Тролзы" с требованием 700 млн рублей является БМ-банк, из его представителей сформирован комитет кредиторов должника.

"Транспортные системы" заявляли ранее о намерении развивать площадку в Энгельсе и о возможности ее приобретения, если она будет выставлена на продажу.

ПК "Транспортные системы" - российский разработчик и производитель городского электротранспорта. Компания учреждена в 2013 году, серийно выпускает 10 моделей трамваев и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса).

Производственные площадки ПК "Транспортные системы" расположены в Твери, Петербурге и Энгельсе.