Управляющий обанкротившейся "Тролзы" оспаривает продажу ее промпарка

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий обанкротившегося ЗАО "Тролза" (Саратовская область) оспаривает в суде продажу должником трех помещений одноименного промпарка в Энгельсе, где ПК "Транспортные системы" ведет сейчас производство троллейбусов на правах арендатора и которые выставлены на торги в рамках банкротства другого юрлица.

Как говорится в Едином федеральном реестре сообщений о банкротстве ("Федресурс"), в суд поданы заявления о признании недействительными сделок "Тролзы" с АО "УК частный промышленный парк Тролза", заключенных в 2019-2020 годах. В частности, конкурсный управляющий просит признать недействительными сделки купли-продажи трех объектов, расположенных в этом промпарке, и вернуть их в конкурсную массу банкрота.

Заявления об оспаривании сделок поступили в Арбитражный суд Саратовской области и пока не приняты к рассмотрению, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Между тем эти три объекта совокупной площадью 2,412 тыс. кв. м уже выставлены на продажу в составе имущественного комплекса в рамках банкротства АО "УК ЧПП Тролза". Этот лот включает несколько зданий промпарка вместе с правами арендодателя по договорам с ведущими там производственную деятельность ООО "ПК "Транспортные системы", ООО "Еврорадиаторы", говорится в описании лота на ЭТП "Российский аукционный дом".

"Транспортные системы" арендуют четыре входящих в лот помещения, в том числе три, переход права собственности на которые намерен оспорить конкурсный управляющий "Тролзы". Помимо спорных объектов в аренде у "Транспортных систем" есть здание в 7,36 тыс. кв. м.

Торги по продаже всех объектов недвижимости имущественного комплекса промпарка площадью 27,6 тыс. кв. м назначены на 29 февраля, начальная цена лота, в который также входит ряд сооружений - 238,5 млн рублей. Земельный участок под производственным комплексом арендован у муниципалитета.

Ранее промплощадка принадлежала производителю троллейбусов "Тролза". Сегодня производством троллейбусов на территории промпарка занимаются "Транспортные системы".

АО "УК ЧПП Тролза" было учреждено в 2015 году, единственным владельцем на тот момент выступал Григорий Бобрешев. Общество признано банкротом в сентябре 2022 года.

Как сообщается на "Федресурсе", ЗАО "Тролза" и АО "УК ЧПП "Тролза" являются аффилированными лицами, что установлено судом в рамках дела о банкротстве первого из этих двух обществ, а сделки по продаже недвижимого имущества в пользу второго "имеют признаки оспоримых". Они могут быть опротестованы, уведомлял конкурсный управляющий УК ЧПП "Тролза" перед объявлением торгов.

Арбитражный суд Саратовской области признал ЗАО "Тролза" банкротом в декабре 2023 года. Кредитором "Тролзы" с требованием 700 млн рублей является БМ-банк, из его представителей сформирован комитет кредиторов должника.

"Транспортные системы" заявляли ранее о намерении развивать площадку в Энгельсе и о возможности ее купить, если она будет выставлена на продажу.