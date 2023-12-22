Завод "Тролза" признан банкротом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом ЗАО "Тролза" (Энгельс, Саратовская область) – некогда крупного российского производителя троллейбусов, которое не ведет производственную деятельность с весны 2019 года.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, суд вынес такое решение 19 декабря.

Конкурсное производство введено на предприятии на полгода, конкурсным управляющим назначен член СРО "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" Павел Гарин.

Как сообщалось, процедура наблюдения на "Тролзе" была введена в марте 2022 года по заявлению БМ-банка, из его представителей сформирован комитет кредиторов должника. Суд признал обоснованным требование банка к должнику в размере 700,1 млн рублей.

Дело о банкротстве "Тролзы" инициировала ФНС в январе 2020 года, но в июне того же года налоговая служба отозвала свое заявление. Однако на тот момент другие кредиторы "Тролзы", в том числе БМ-банк, подали заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Дело о банкротстве троллейбусного завода было инициировано во второй раз. Ранее банкротства "Тролзы" добивался банк "Россия", но в конце 2019 года банк уступил право требования долга московскому ЗАО "Берг", которое, став правопреемником, отказалась от требований к должнику.

"Тролза" простаивала с марта 2019 года в связи со сложным финансовым положением.

Сейчас производственную деятельность на площадке "Тролзы" ведет ООО "ПК "Транспортные системы" (ПКТС). "Энгельсский завод электрического транспорта" (филиал "ПК Транспортные системы") производит здесь троллейбусы и электробусы. ПКТС заявлял о намерении развивать площадку в Энгельсе и о возможности ее приобретения, если она будет выставлена на продажу.

Компания "Транспортные системы" учреждена в 2013 году, занимается разработкой и производством городского электрического транспорта.