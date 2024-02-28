Кредитор китайского Country Garden добивается ликвидации застройщика

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Компания Ever Credit Limited подала в суд Гонконга ходатайство о ликвидации проблемного китайского застройщика Country Garden.

Ever Credit - один из кредиторов Country Garden - подал ходатайство в связи с невыплатой основной суммы долга по срочной кредитной линии в размере около 1,6 млрд гонконгских долларов ($204,5 млн) плюс проценты, говорится в сообщении девелопера.

Первое слушание по делу о ликвидации запланировано на 17 мая.

В октябре прошлого года СМИ сообщали о первом дефолте Country Garden по долларовым облигациям. Тогда говорилось, что общий объем задолженности некогда крупнейшего частного девелопера Китая составляет порядка $186 млрд.

В январе гонконгский суд вынес постановление о ликвидации другого китайского застройщика - China Evergrande. Его долг превышал $300 млрд.

Акции Country Garden рухнули в цене на 12,5% по итогам торгов в Гонконге в среду.