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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Суд Гонконга утвердил ликвидацию девелопера Evergande

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд Гонконга вынес постановление о ликвидации проблемного китайского застройщика China Evergrande, сообщает Bloomberg.

Дело Evergrande в суде Гонконга рассматривалось в связи с иском инвесткомпании Top Shine Global, обвиняющей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн).

"Компания предприняла все возможные усилия и сожалеет о решении, - заявил главный исполнительный директор Evergrande Шон Сю. - Компания обеспечит сдачу строящихся домов и нормальную операционную деятельность группы".

Акции Evergrande рухнули на 20% на торгах в Гонконге в понедельник до того, как торги ими были приостановлены. Капитализация компании, некогда насчитывавшая десятки миллиардов долларов, на момент приостановки составляла около $275 млн.

Компания, долг которой составляет более $300 млрд, объявила о дефолте в конце 2021 года. В марте 2023 года Evergrande представила план реструктуризации долга, предусматривавшего обмен облигаций ее зарубежными кредиторами на новые бумаги, но в сентябре компания отказалась от этого плана, заявив о намерении пересмотреть его. Однако договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось.

В пятницу долговые обязательства Evergrande торговались по 1,5 цента за доллар, что говорит о том, что кредиторы слабо надеются на возврат своих средств, отмечает Bloomberg

Решение суда положило начало долгому процессу ликвидации и продажи активов Evergrande в пользу кредиторов. Ситуация осложняется тем, что решения о банкротствах, принятые в Гонконге, лишь частично признаются на территории материкового Китая, и китайские власти могут назначить своих администраторов. Основная часть активов компании между тем расположена в Гонконге.

Гонконг China Evergrande Китай
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