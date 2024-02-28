Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бывший автозавод Volkswagen в Калуге останется в простое после 29 февраля, сообщает во "ВКонтакте" первичная профсоюзная организация АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".

"Всем сотрудникам необходимо будет прибыть на завод 1 марта 2024 года для ознакомления со следующим периодом простоя и формой его организации", - сказано в сообщении.

Сроки окончания простоя не уточняются.

Ранее профсоюз сообщал, что простой на предприятии продлится до 29 февраля.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в начале января сообщал, что автозавод в Калуге должны перезапустить в течение первого полугодия 2024 года.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" - за 125 млн евро.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.