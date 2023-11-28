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Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до марта 2024 года

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до марта 2024 года
Завод Volkswagen Group Rus в Калуге
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бывший автозавод "Фольксваген" в Калуге останется в простое до 29 февраля 2024 года, сообщается в соцсетях на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".

По информации профсоюза, сотрудники с 4 декабря будут находиться в простое на рабочем месте (офисные сотрудники в полном составе, рабочие - в первую смену).

Работникам до 30 ноября предлагают уволиться по собственному желанию с выплатой трех окладов, списанием долгов по субсидиям на недвижимость, автомобили и отпуск и выплатой премии за стаж работы 5/10/15 лет, если дата стажа - до 31 августа 2024 года.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" - за 125 млн евро.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

Фольксваген Груп Рус Volkswagen Грабцево Калуга
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