МТС банк не будет дробить акции перед возможным IPO

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Акционер ПАО "МТС банк" на внеочередном собрании не утвердил решение о дроблении акций кредитной организации, следует из материалов банка.

Источник "Интерфакса" ранее говорил, что дробление связано с технической подготовкой банка к потенциальному IPO. Он отмечал, что финальное решение о дроблении акций будет принимать акционер банка.

Уставный капитал кредитной организации составляет 15,015 млрд рублей и разделен на 30 029 000 обыкновенных акций по 500 рублей каждая и 600 привилегированных акций тем же номиналом.

Источник, знакомый с планами банка, сообщил, что решение не дробить акции - это технический момент, который не влияет на готовность банка к IPO.

"В данном случае после анализа ситуации акционер и банк приняли решение, что в дроблении нет необходимости. Банк продолжает работать над тем, чтобы быть технически готовым к выходу на биржу, при этом решение о параметрах и сроках размещения будет принимать акционер. Если решение размещаться будет принято, банк будет выпускать новые акции, и деньги пойдут в сам банк, не акционерам (cash-in). МТС продавать акции не планирует", - отметил он.

В МТС банке отказались от комментариев.

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании "МТС", 42,085% которой владеет АФК "Система".