Совет директоров МТС банка одобрил допэмиссию на сумму до 3,6 млрд руб

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МТС банка одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Банк может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штуки номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке.

Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

Цена размещения акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров не позднее начала размещения акций исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций. Все условия возможной дополнительной эмиссии, включая срок размещения акций или порядок его определения, будут определены в проспекте ценных бумаг.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с планами банка, кредитная организация ведет техническую подготовку к потенциальному первичному размещению акций (IPO) при благоприятных рыночных условиях.

"Как активно растущий банк мы не исключаем различные сценарии развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС банка.

Источник, знакомый с планами банка, заявил агентству, что размер допэмиссии не говорит о потенциальном объеме размещения, это техническая возможность. По его словам, объем размещения будет зависеть от ситуации на рынке и решений эмитента и акционера.

Акционеры МТС банка на внеочередном собрании 7 марта планировали рассмотреть вопросы об увеличении уставного капитала и об обращении с заявлением о листинге акций. "С учетом того, что итоговый размер планируемой допэмиссии не превышает 25% от уставного капитала, в соответствии с уставными документами банка, этот вопрос может быть принят на уровне совета директоров, в собрании акционеров в данном случае отпала необходимость", - пояснил собеседник "Интерфакса".

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании "МТС", 42,085% которой владеет АФК "Система".

Чистая прибыль банка по МСФО в 2023 году выросла в 3,8 раза, до 12,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на треть, до 339 млрд рублей. Выручка увеличилась на 36%, составив 91 млрд рублей. Клиентская база банка на конец 2023 года составляла 3,8 млн человек.