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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ЮГК может осенью выпустить новые бонды для рефинансирования первого выпуска

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Южуралзолото" (ЮГК) может осенью выпустить новые облигации для рефинансирования дебютного выпуска в юанях, рассказал на телеконференции финдиректор компании Артем Клецкин.

В ноябре 2024 года у ЮГК подходит срок погашения по облигациям на 700 млн юаней с купоном 3,95%.

"Вполне возможно, что мы на этот рынок еще посмотрим, оценим, что у нас по банкам происходит с точки зрения ставок, что по бондам - какие купоны. Если экономика нас устроит, я не сомневаюсь, что мы можем выйти осенью еще с выпуском бондов для рефинансирования первого бонда. Это могут быть как рубли, если ЦБ будет снижать ставку, так и юани", - сказал Клецкин.

Помимо дебютного выпуска в юанях сейчас в обращении 2 выпуска локальных облигаций ЮГК с погашением в 2025 году: на 600 млн юаней и на 10 млрд рублей.

Также ЮГК, как и прежде, не исключает доразмешение акций, подтвердил Клецкин. План повышения капитализации компании подразумевает повышение ликвидности. Также ЮГК рассчитывает войти в несколько биржевых индексов, напомнил Клецкин. И если индексы компаний средней капитализации, широкого рынка или металлов и добычи доступны, то для того, чтобы попасть в самый важный индекс - IMOEX, необходимо увеличить free float с 6% до 10%. "Есть индексные фонды, которые нацелены именно на этот индекс", - объяснил его значимость Клецкин.

Чтобы увеличить free float, надо проводить SPO, и в долгосрочной перспективе у финансового блока ЮГК такое желание есть, отметил Клецкин, хотя пока этот вопрос на повестке дня не стоит. "Если ситуация будет складываться в позитивном ключе, если цена акций будет расти и ничего драматического с рынком не произойдет, то есть рынок будет открыт, будут IPO, SPO и другие сделки, мы еще раз подумаем об этом", - резюмировал он.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.

Константин Струков ЮГК Южуралзолото Артем Клецкин
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