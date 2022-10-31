Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

"Южуралзолото" в ноябре соберет заявки на выпуск бондов объемом не менее 500 млн юаней

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Компания "Южуралзолото" в середине ноября планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций объемом не менее 500 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности не выше 4,35% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов - 1000 юаней.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, МКБ, Росбанк и РСХБ, агентом избран Газпромбанк.

Ранее рейтинговое агентство "Эксперт РА" сообщало, что ЮГК планирует до конца 2022 года разместить дебютный выпуск облигаций объемом до 10 млрд руб. и сроком обращения до 5 лет в рамках готовящейся программы облигаций объемом 30 млрд руб.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Кроме одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем ЮГК с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.

Южуралзолото ЮГК Константин Струков Газпромбанк Константин Струков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в еврозоне в октябре снова побила рекорд

Цены на пшеницу прибавляют более 5% после приостановки участия РФ в "зерновой сделке"

Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев

Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев

Ветрогенерация в Европе резко упала в воскресенье

Ветрогенерация в Европе резко упала в воскресенье

Brent подешевела до $95,03 за баррель на сигналах о спаде активности в Китае

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });