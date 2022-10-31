"Южуралзолото" в ноябре соберет заявки на выпуск бондов объемом не менее 500 млн юаней

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Компания "Южуралзолото" в середине ноября планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций объемом не менее 500 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности не выше 4,35% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов - 1000 юаней.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, МКБ, Росбанк и РСХБ, агентом избран Газпромбанк.

Ранее рейтинговое агентство "Эксперт РА" сообщало, что ЮГК планирует до конца 2022 года разместить дебютный выпуск облигаций объемом до 10 млрд руб. и сроком обращения до 5 лет в рамках готовящейся программы облигаций объемом 30 млрд руб.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Кроме одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем ЮГК с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.