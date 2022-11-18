Спрос на дебютные бонды "Южуралзолота" вдвое превысил первоначальное предложение

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В ходе формирования книги заявок на двухлетний дебютный выпуск облигаций АО "Южуралзолото" суммарный спрос более чем в два раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ориентир ставки купона, а также увеличить объем выпуска с 500 млн до 700 млн юаней.

Об этом сообщила пресс-служба Россельхозбанка, одного из организаторов сделки.

"Профессиональная работа команды "Южуралзолота", а также сильные операционные и финансовые показатели компании позволили привлечь существенный спрос инвесторов, в 2 раза превышающий первоначальный объем выпуска, и, как результат, значительно улучшить условия сделки для компании", - прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе маркетинга он снижался два раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,99% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк "Синара", Росбанк и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 ноября.

По займу предусмотрено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.