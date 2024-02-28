Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Инвестфонд Карла Айкана неожиданно завершил IV квартал с убытком

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Icahn Enterprises LP, инвестиционный фонд миллиардера Карла Айкана, получил чистый убыток по итогам четвертого квартала 2023 года, что стало неожиданностью для аналитиков.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $139 млн, или 33 цента на депозитарный пай, по сравнению с $255 млн, или 74 центами на пай, годом ранее.

Выручка сократилась до $2,644 млрд с $3,280 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере 21 цент на пай при выручке в $2,358 млрд.

Расчетная чистая стоимость активов инвестфонда на 31 декабря составляла $4,76 млрд, снизившись примерно на $411 млн относительно сентября.

За последние три месяца котировки паев Icahn Enterprises увеличились на 13,5%.

Icahn Enterprises Карл Айкан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России с 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2%, курятина - на 0,1%

Росстат отметил годовое ускорение инфляции с 20 по 26 февраля почти до 7,6%

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

Курс биткойна поднялся выше $61 000

Курс биткойна поднялся выше $61 000

Сбербанк выступил против введения унифицированного платежного QR-кода

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на месяц

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на месяц

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });