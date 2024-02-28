Инвестфонд Карла Айкана неожиданно завершил IV квартал с убытком

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Icahn Enterprises LP, инвестиционный фонд миллиардера Карла Айкана, получил чистый убыток по итогам четвертого квартала 2023 года, что стало неожиданностью для аналитиков.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $139 млн, или 33 цента на депозитарный пай, по сравнению с $255 млн, или 74 центами на пай, годом ранее.

Выручка сократилась до $2,644 млрд с $3,280 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере 21 цент на пай при выручке в $2,358 млрд.

Расчетная чистая стоимость активов инвестфонда на 31 декабря составляла $4,76 млрд, снизившись примерно на $411 млн относительно сентября.

За последние три месяца котировки паев Icahn Enterprises увеличились на 13,5%.