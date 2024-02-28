Не получившим дивиденды-2022 акционерам Сбера предложили подать документы до 30 апреля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка, не получившие дивиденды за 2022 год из-за действий иностранного депозитария, могут подать документы в кредитную организацию до 30 апреля 2024 года включительно, сообщил банк.

Сбер начал сбор документов для выплаты невостребованных дивидендов за 2022 год в связи с отказом или неполным раскрытием иностранными номинальными держателями списка владельцев акций.

Банк будет рассматривать каждый пакет документов в индивидуальном порядке, отмечается в материалах кредитной организации. Сбербанк заявил, что может отказать в выплате дивидендов при наличии обоснованных сомнений в полноте или достоверности, либо недостаточности сведений, указанных в документах.

Выплаты дивидендов за 2022 год будут осуществляться на банковские счета в рублях (включая счета типа "С"), открытые в Сбербанке.

По итогам 2022 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на эти цели банк планировал направить почти 565 млрд рублей - 539,7 млрд рублей по обыкновенным акциям, 25 млрд рублей - по "префам". По данным на середину июня 2023 года, это обязательство было исполнено на 94,6% - банк выплатил дивиденды на 534,2 млрд рублей: 509,4 млрд рублей по обыкновенным акциям, 24,8 млрд рублей - по "префам".