Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2023г. 50% чистой прибыли по МСФО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Планы Сбербанка относительно выплаты дивидендов за 2023 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО не изменились.

"Подтверждаю (эти планы - ИФ)", - ответил глава Сбербанка Герман Греф на соответствующий вопрос в ходе конференц-звонка.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей). Если исходить из нормы выплаты в 50% от прибыли, то на дивиденды за 2023 год может быть направлено порядка 754 млрд рублей (что составляет 33,4 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию).

В 2024 году банк рассчитывает на рост прибыли. "В этом году мы ожидаем финансовый результат лучше, чем в прошлом году - рекордном", - заявил Греф.

Сбербанк надеется, что сможет обеспечивать выплату дивидендов в размере не менее 50% прибыли в среднесрочной перспективе.

"Конечно, любому акционеру хочется, чтобы компания платила 110% дивидендов, мы можем себе позволить, но недолго. Мы заплатили в прошлом году дивиденды, почти в два раза превышающие нашу чистую прибыль. Но это невозможно делать бесконечно... У нас стоит задача развивать компанию, нам нужно развивать технологии, это требует, естественно, больших инвестиций. Нам нужно поддерживать достаточность капитала (...), поэтому мы не можем платить больше, чем мы можем платить. 50% сегодня - это та планка, которую, мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе", - отметил глава Сбербанка.

Избыток капитала банк по-прежнему планирует распределять между акционерами. "Абстрактный вопрос: если ситуация будет складываться таким образом, что у нас будет возникать избыток капитала. Я не вижу (причин - ИФ), зачем нам его копить. Здесь у нас есть консенсус. Менеджмент долго дискутировал эту тему с нашими директорами, в частности, с представителями министерства финансов, но у нас спора даже не случилось. На самом деле мы будем готовы избыток капитала выплачивать в той или иной форме нашим акционерам... Если у нас избыток капитала, у нас сразу падает ROE. Если все будет складываться очень удачно, различные сценарии нами могут быть рассмотрены, но это пока точно не в этом году", - заявил Греф.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в апреле, сообщил глава Сбербанка. Дата годового собрания акционеров еще не определена, оно, скорее всего, пройдет в смешанном формате (очно-заочном), добавил он.