Сбербанк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на акцию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк намерен сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов.

"Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию только рос, и мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить", - сообщил Скворцов в ходе онлайн-встречи проекта MOEX Home Talks.

За последние пять лет размер дивидендов на одну акцию Сбербанка вырос почти в 1,6 раза. По итогам 2018 года банк заплатил дивиденды в размере 16,0 рублей на акцию, 2019 года - 18,7 рубля, 2020 года - 18,7 рубля, 2022 года - 25 рублей. По итогам 2021 года (то есть в 2022 году) кредитная организация дивиденды не платила.

Скворцов отметил, что рост дивидендов позволит повысить капитализацию. "Мы считаем, что на текущий момент с точки зрения капитализации Сбер недооценен... Мы видим, что иностранные банки торгуются с другими мультипликаторами, и многие из них не растут такими темпами и не показывают такую рентабельность, но, тем не менее, имеют показатели", - сказал он.

Сбербанк планирует представить новую дивидендную политику, которая будет частью новой трехлетней стратегии развития, в декабре 2023 года.

Главной задачей для банка остается обеспечение стабильной работы и поддержание нормативов, напомнил Скворцов. Еще один ориентир - рост бизнеса. С учетом этих двух факторов банк принимает решение о выплате дивидендов и их размере, добавил он.

"Чем выше будет наше ROE (рентабельность собственного капитала - ИФ), тем больше мы сможем платить дивиденды, и, конечно, мы планируем дивиденды выплачивать. Мы понимаем, насколько их ждут все наши инвесторы и миноритарные, и мажоритарный акционер. Никаких новых сюрпризов, тем более, негативных, мы точно делать не собираемся", - заявил вице-президент.

Сбербанк в середине сентября подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Снижать этот уровень банк не планирует, но и о его повышении пока говорить преждевременно, заявил тогда президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ранее Сбербанк прогнозировал, что чистая прибыль в 2023 году превысит докризисный уровень. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году снизилась до 270,5 млрд рублей с рекордных 1,246 трлн рублей прибыли в 2021 году. Кредитная организация рассчитывает превысить прогноз по рентабельности на 2023 год, который сейчас составляет свыше 22%.

По итогам 2022 года Сбербанк направил на выплату дивидендов рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на одну акцию).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.