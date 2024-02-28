Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Новак спрогнозировал добычу нефти в России в 2024 году на уровне 520-530 млн т

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства и добровольные ограничения в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "По итогам года, мне кажется, (добыча - ИФ) будет в диапазоне 520-530 млн т", - спрогнозировал он.

Недавно Новак говорил, что добыча нефти (с конденсатом - ИФ) в РФ в 2023 году упала менее чем на 1% - примерно до 530 млн тонн. В 2022 году в России было добыто 535 млн тонн нефти с конденсатом.

Квота России в рамках ОПЕК+ на 2024 год составляет 9,95 млн б/с. Россия согласилась добровольно снизить производство на 500 тыс. б/с на весь 2024 год. Кроме того, на первый квартал 2024 года действуют добровольные ограничения России (в числе ряда стран ОПЕК+) по снижению нефтеэкспорта на 500 тыс. б/с.

Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2024 году добыча нефти в России прогнозируется на уровне 523 млн тонн в базовом варианте.

Александр Новак ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

Не получившим дивиденды-2022 акционерам Сбера предложили подать документы до 30 апреля

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России с 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2%, курятина - на 0,1%

Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

Росстат отметил годовое ускорение инфляции с 20 по 26 февраля почти до 7,6%

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });