Brent подешевела до $83,52, но завершает февраль в плюсе

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг, но завершают февраль уверенным ростом.

К 14:30 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,19%), до $83,52 за баррель. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты находятся на уровне $81,86 за баррель, что на $0,29 (0,35%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,18 (0,23%), до $78,36 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3,5%. Сейчас оба сорта торгуются около верхней границы ценового диапазона этого года.

Поддержку рынку оказывает как ограничение добычи странами ОПЕК+, так и напряженность на Ближнем Востоке, в том числе, проблемы с транспортировкой грузов через Красное море.

В среду в западных СМИ появились сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд, а добыча в Штатах остается на рекордном уровне.

"Глобальный нефтяной рынок сжимается, - сказал MarketWatch главный аналитик DTN Трой Винсент. - Это видно из анализа временных спредов, которые говорят о бэквордации на рынке (когда более поздние контракты торгуются с дисконтом к ближайшим - ИФ)".