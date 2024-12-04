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Поставщик облачных решений Salesforce увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, в третьем квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась чуть хуже ожиданий рынка, а выручка превысила прогнозы.

В августе-октябре чистая прибыль компании составила $1,53 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $1,22 млрд, или $1,25 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,41 на акцию.

Выручка Salesforce выросла до $9,44 млрд с $8,72 млрд годом ранее. В том числе продажи в сегменте поддержки и подписок в минувшем квартале увеличились на 9%, до $8,88 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $2,44 на акцию при выручке в $9,35 млрд.

В прошлом квартале компания выплатила акционерам $1,6 млрд, включая выкуп акций на $1,2 млрд и дивиденды на общую сумму $400 млн.

По прогнозу Salesforce, ее выручка в четвертом финквартале составит $9,9-10,1 млрд, тогда как эксперты в среднем ожидают выручку на уровне $10,05 млрд. Компания улучшила годовой прогноз операционного свободного денежного потока и теперь ожидает, что показатель вырастет на 24-26% вместо ожидавшегося ранее роста на 23-25%. Прогноз рентабельности по скорректированной операционной прибыли повышен до 32,9% с 32,8%.

Котировки акций Salesforce на дополнительных торгах в среду подскочили на 10,6% после публикации отчетности. С начала года капитализация компании увеличилась на 26%, до $316,45 млрд.

Salesforce США
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