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Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2024 года составили 164,4 млрд рублей, сообщается в размещенных на сайте Минфина материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

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В предыдущем месяце выплаты составляли 127,9 млрд рублей. Всего в первом квартале нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 439,9 млрд рублей.

Как сообщалось, общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей.

В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Минфин
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