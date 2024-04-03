Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2024 года составили 164,4 млрд рублей, сообщается в размещенных на сайте Минфина материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

В предыдущем месяце выплаты составляли 127,9 млрд рублей. Всего в первом квартале нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 439,9 млрд рублей.

Как сообщалось, общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей.

В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.