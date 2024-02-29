Brent подешевела до $83,56 за баррель

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо дешевеют вечером в четверг, но завершают февраль в плюсе.

К 18:35 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,14%), до $83,56 за баррель. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты подешевели на $0,21 (0,26%), до $81,94 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,12 (0,15%), до $78,42 за баррель.

Обе марки завершают февраль ростом примерно на 3,5%.

Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сильнее прогнозов. Они растут уже пять недель подряд.

Данные Минэнерго также указывают на продолжающееся восстановление поставок бензина, которые отражают потребительский спрос на топливо, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Улучшение прогнозов для потребительского спроса поддерживает цены в краткосрочной перспективе, - написал Ричи. - Тем временем добыча нефти в Штатах держится вблизи рекордного уровня в 13,3 млн баррелей в сутки с конца января, и рынок позитивно реагирует на то, что показатель не растет".