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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Brent подорожала до $82,19 за баррель

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

К 8:01 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,34%), до $82,19 за баррель. В четверг Brent подешевела на $0,24 (0,3%), до $81,91 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,21 (0,27%), до $78,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,28 (0,4%) - до $78,26 за баррель.

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%, несмотря на "различные силы, оказавшие давление на мировой сырьевой рынок", отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону "быков" или "медведей" потребуется фундаментальный стимул, - сказал он MarketWatch. - Это может быть расширение сокращений поставок со стороны ОПЕК+, усиление геополитической напряженности или приятный сюрприз со стороны экономики Китая".

Brent WTI ОПЕК Китай
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